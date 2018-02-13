Луганск, 13 февраля, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Солдат ВСУ подорвался на собственной мине во время минирования границы с Россией, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 13 февраля «Луганский информационный центр».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Камышное Станично-Луганского района. Украинский солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пытался заминировать границу с Россией, однако взорвался на собственной неустановленной мине и погиб.

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Марочко отметил, что ранее произошел еще один инцидент с небоевыми потерями ВСУ. Так, трое украинских солдат из оперативно-тактической группировки «Луганск» получили переломы различной степени тяжести, а еще один солдат погиб, в результате неуставных взаимоотношений между военнослужащими.

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Напомним, солдаты украинской армии в Донбассе часто нарушают воинские уставы, не соблюдая технику безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, употребляя алкогольные напитки и наркотические вещества. Вследствие этого ВСУ несут постоянные небоевые потери.