Москва, 13 февраля, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Российский рубль 13 февраля движется смешанно в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

В ближайшие дни некоторую опору рублю может оказать начало очередного налогового периода в РФ, однако слишком сильно на этот фактор полагаться все-таки не стоит.

«До сих пор не сформировалась направленная динамика на сырьевом рынке, что делает колебания российской валюты ограниченными.

Рынку становятся интересны доходные и рискованные активы, но после недавней качки осторожность у инвесторов превыше всего», — пояснила Бодрова.

Пока доллар США не вернулся выше 58,10 руб., его будет «тянуть» к области поддержки 57,50−57,60.

«13 февраля доллар США оценивается в 57,74 руб. (-0,1%). Евро стоит 71,29 руб. (+0,3%). Сегодняшний торговый день для пары доллар/рубль завершится в пределах 57,60−58,00, евро/рубль — 71,10−71,85», — считает эксперт.

Добавим, официальные курсы ЦБ РФ на среду, 14 февраля, составляют 57,77 руб. за американскую валюту и 71,16 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 24 и 8 копеек соответственно.

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