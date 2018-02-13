Москва, 13 февраля, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Прошлая неделя закрылась существенным снижением нефтяных котировок. Оба сорта просели на 8,8−9,0%. Снижение цен проходило в общем тренде укрепления доллара США и роста добычи углеводородов в Штатах, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачёв.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Бакс» вырос, в свою очередь, после резкой коррекции на мировых фондовых биржах, индекс доллара в моменте поднимался выше 90,43 пункта.

Добыча нефти в США перешагнула важный уровень в 10,25 барреля в сутки. И т, о и другое было ожидаемым, поэтому не удивительно, что баррель Brent опустился до $62,60», — привел цифры эксперт.

На этой неделе оба фактора сохранять своё влияние, днём Х станет среда 14 февраля. Завтра выйдет очень важная статистика потребительского рынка США, в составе которой будут данные по инфляции.

«Именно эти показатели могли привести к обвалу фондового рынка, поэтому завтрашняя публикация может или спровоцировать новую волну распродаж на Stocks, или развернуть акции к росту. Это может поддержать нефтяные котировки», — полагает Грачёв.

Второй пакет данных, завтра же (14 февраля) — состояние дел с запасами и добычей нефти в США. На фоне роста числа буровых до 791 вышки, высока вероятность дальнейшего роста и добычи нефти. Этот фактор однозначно в минус для цен на нефть.

И, наконец, по его мнению, поддержку ценам вчера оказал прогноз ОРЕС по росту мирового спроса. Этот фактор пока не дает уйти цене Brent ниже $62 за баррель и сегодня котировки минимально растут в район $63 долларов за бочку.

«До тех пор, пока не уляжется шторм на фондовом рынке, цена нефти, скорее всего, будет оставаться около текущих котировок», — считает эксперт.

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