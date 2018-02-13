Москва, 13 февраля, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Совет Думы принял решение о неуплате взносов РФ в ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Совет Думы принял решение об уплате взносов РФ за 2018 год в бюджеты международных организаций. Как вы заметили, среди перечисленных нет ПАСЕ», — сказал Мельников.

Вместе с тем средства выделены в Межпарламентскую ассамблею православия, Парламентскую ассамблею Организации Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентский союз, Международную федерацию библиотечных обществ и ассоциаций и секретариат Парламентской конференции Балтийского моря.

Летом 2017 года из-за длительного неучастия России в работе ПАСЕ Москва отказалась делать взнос в бюджет Совета Европы, который составлял около 33 млн евро в год.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в апреле 2014 года, вскоре после начала украинского конфликта. Россия с 2016 года не принимает полноценного участия в работе ПАСЕ и намерена продолжить работу только после внесения изменений в регламент Ассамблеи.