Москва, 13 февраля, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая с космодрома Байконур, успешно вывела грузовой корабль «Прогресс МС-08» на орбиту искусственного спутника Земли. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Roscosmos.ru Зупуск РН «Союз-2.1а» с КК «Прогресс МС-08»

Пуск ракеты с космическим «грузовиком» осуществлён 13 февраля в 11:13 (мск) с пусковой установки №6 площадки №31 космодрома на территории Казахстана.

«Скорость полета ракеты-носителя — 27 000 км/ч. Высота полета ракеты-носителя — 210 км. Стыковка «космического грузовика» с МКС запланирована на 15 февраля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что запуск «Прогресса» должен был состояться 11 февраля, и на тот же день была назначена стыковка с Международной космической станцией (МКС). Однако что на старте автоматика заблокировала запуск двигателей.

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Добавим, корабль «Прогресс МС-08» транспортирует на МКС различные грузы. Он отправился к орбитальной станции не по укороченной «двухвитковой» схеме, как планировалось ранее, а по стандартной двухсуточной — стыковка корабля с МКС планируется 15 февраля.

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