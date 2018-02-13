Кишинёв, 13 февраля, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон недоволен тем, что вместо того, чтобы обсуждать с «пророссийским» Додоном ликвидацию ПМР и вхождение в Молдавию, руководство Приднестровья предпочитает общаться и решать все вопросы с фактическим руководителем страны Владимиром Плахотнюком. Как заявил Додон в интервью приднестровскому телеканалу Dnestr TV, власти Приднестровья мешают ему общаться с приднестровцами, потому что «хотят сохранить все как есть».

Tribuna.md Игорь Додон

«Когда я говорю [президенту Приднестровья] Красносельскому: давайте садиться за стол и говорить, они говорят: нет, мы не хотим, у нас Плахотнюк и демократы, мы с ними разговариваем», — заявил Додон.

В Москве, по его словам, об этом знают, и он не раз обсуждал эту тему с Путиным.

Нынешняя приднестровская власть, по словам молдавского президента, поднялась на «нелегальных серых схемах» и преференциях со стороны России, и теперь пытаются сделать все возможное, чтобы ничего не поменялось.

«Получать деньги от России, не платить за газ, давать своим предприятиям газ подешевле, чем остальным… Нужно, чтобы все понимали: не будет уже того, что было», — заявил он.

Додон пожаловался, что его не пускают в Приднестровье и препятствуют его общению с жителями республики. «Но ситуация меняется. Жители хотят общаться, хотят дружить», — заявил он и призвал не сопротивляться и начать с ним переговоры о присоединении Приднестровья к Молдавии, потому что «другого выхода у вас нет».

Президент заявил, что его, «встречающегося с Путиным», целями днями критикуют на приднестровских государственных телеканалах, а Плахотнюка «не трогают».

«У меня вообще иногда складывается впечатление, что некоторые на левом берегу были бы рады, чтобы в Молдове было прорумынское правительство, пронатовское. Потому что в этом случае легче просить денег, не идти на какие-то договоренности, отрезать идею, чтобы у нас была общая страна. Вы должны понять, что если Молдова потеряет свой суверенитет, то Приднестровье не выживет», — добавил он.

Додон выразил уверенность, что после выборов в Молдавии будет «промолдавское большинство и правительство».

«Это будет основой для начала приднестровского урегулирования. Я думаю, что уже в этом году ситуация будет меняться. Надо сесть и договариваться», — заявил президент.

На вопрос о собственных связях с Плахотнюком Додон ответил, что весь этот год молдавские власти вели «жесткую борьбу против президента Додона» и ограничивали его полномочия. Другим доказательством своей искренности он считает то, что он не подписал несколько законов, принятых парламентом, и вместо него это сделал спикер Андриан Канду.

ИА REGNUM напоминает, что Додон является открытым сторонником скорейшей ликвидации ПМР и решения молдавско-приднестровского конфликта путем федерализации Молдавии, плавно трансформировавшейся после избрания Додона президентом в еще более невнятный «особый статус» для Приднестровья в русле официальной позиции Кишинева на протяжении последних лет. Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счет с Москвой, где его считают «надежным партнером».

При этом недавно депутат-социалист Владимир Цуркан заявил, что Партия социалистов Молдавии не исключает вероятность создания «промолдавской» коалиции с Демократической партией после парламентских выборов 2018 года. В ПСРМ рассчитывают, что лидер демократов Владимир Плахотнюк уйдет из политики. В Демпартии возможность ухода Плахотнюка отвергли, но заявили, что коалиция с социалистами возможна.

Социалисты Игоря Додона и демократы Владимира Плахотнюка совместно проголосовали за переход к смешанной системе выборов, которая поможет Плахотнюку и его партии остаться у власти после выборов 2018 года. Главной моделью сохранения Плахотнюка у власти при новой системе выборов является ставка на проведение в парламент подконтрольных Демпартии и Плахотнюку кандидатов под видом «независимых».

При этом своим московским «партнерам» Додон внушает, что социалисты победят на выборах и развернут Молдавию в сторону России.