Москва, 13 февраля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. В Госдуме предложили считать 7 февраля днем начала открытой военной агрессии Запада против русского народа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

В Сирии 7 февраля — в день, когда коалиция США против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесла массированный удар по проасадовским силам в долине реки Евфрат, погибли по крайней мере четыре гражданина РФ, их имена назвала группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

«Вечная память воинам Русского мира! Эти бойцы достойны звания Героев России. А сам трагический день 7 февраля может считаться началом открытой военной агрессии Запада против русского народа», — написал в соцсети депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Так, по данным CIT, в Дэйр-эз-Зоре погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области, а также Владимир Логинов из Калининградской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 7 февраля военные международной коалиции во главе с США атаковали отряд сирийского народного ополчения, проводивший военную операцию в долине Евфрата. Удар был нанесён с применением миномётов, реактивных систем залпового огня и боевых вертолетов.