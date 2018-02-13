Москва, 13 февраля, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 12 февраля попыталась совершить отскок от минимумов двухмесячной давности под отметкой $62 и смогла закрепиться над этим психологическим уровнем, но по итогам дня оказалась на отрицательной территории после неудачного набега на внутридневные максимумы под отметкой $64,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«В начале новой недели нефть снова подешевела, несмотря на возвращение интереса к рисковым активам и улучшение настроений среди инвесторов на глобальных рынках.

Проигнорировала Brent и вербальные интервенции стран-производителей ОПЕК, которые попытались убедить рынок в том, что сланцевая добыча не представляет угрозы для процесса восстановления баланса», — отметил эксперт.

С другой стороны, доклад картеля говорит нам об обратном, ведь прогноз по добыче энергоносителей на этот год был пересмотрен на повышение, и все по вине американских сланцевых компаний. Это напомнило трейдерам о главном страхе и воспрепятствовало росту котировок.

«Тот факт, что Brent проигнорировала заявление генсека картеля Баркиндо о том, что в январе страны ОПЕК и не-ОПЕК достигли нового рекорда соблюдения условий сделки, говорит о том, что рынок снова всецело сфокусировался на сигналах из США, которые и задают основной тон в сырьевом сегменте», — пояснил Мащенко.

Сегодня, 13 февраля, с утра актив пытается продвинуться выше уровня $63, торгуясь в небольшом плюсе. С большим интересом игроки будут ждать сегодняшних данных Американского института нефти по запасам в преддверии официального отчета от минэнерго США 14 февраля.

«Подтверждение тренда на увеличение запасов и добычи в Штатах способно вернуть котировки под давление, и вероятность реализации такого сценария довольно велика, судя по активному росту числа буровых на протяжении последних трех недель», — полагает эксперт.

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