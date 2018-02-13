Вена, 13 февраля, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Мировой спрос на нефть в 2018 году будет расти и по итогам года может составить до 98,6 млн баррелей в сутки, такие данные приводятся в февральском докладе организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

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Специалисты организации отметили, что в декабре 2017 года запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР снизились на 22,9 млн баррелей и достигли уровня 2,888 млрд баррелей. Такой показатель запасов, отмечается в докладе, все еще на 109 млн баррелей выше среднего уровня за последние пять лет.

«Согласно текущему уровню переизбытка, рынок нефти, как ожидается, вернется к балансу только к концу года», — говорится в документе.

На фоне позитивных новостей за последние сутки начался рост сырьевых котировок. Напомним, с 5 по 9 февраля рынок отметил самое серьезное снижение цен на нефть за последние два года — сырьевые котировки опустились с $68 до $62 за баррель. Поэтому сообщение о росте рынка было поддержано участниками рынка. В середине дня 12 февраля стоимость нефти марки Brent выросла на 1,9% — до $64,3 за баррель.

Ранее в комментарии для ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Сергей Федоров отметил, что в результате подъема цена на нефть может выйти в коридор $55-$60 за баррель, в котором добыча сланцевой нефти снова перестанет быть выгодной, а это, в свою очередь, окажет стимулирующее воздействие на рост нефтяных котировок.

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