Астрономы рассказали о хаотичном вращении первого межзвёздного астероида
Белфаст, Великобритания, 13 февраля, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Астрономы из Великобритании пришли к выводу, что межзвёздный астероид Оумуамуа хаотично вращается. Об этом сообщается на портале Phys.org.
Учёные из университета Белфаста сделали вывод, что подобное вращение астероида вызвано его столкновением с другим космическим объектом. При этом Оумуамуа не имеет стабильной оси вращения.
Анализ изменений в яркости астероида показал, что аномальное поведение астероида будет длиться в течение нескольких миллиардов лет, прежде чем он снова станет нормально вращаться.
Как сообщало ИА REGNUM, в Солнечной системе был обнаружен межзвёздный астероид, который по форме напоминает сигару. Ему дали название Оумуамуа. Предположительно, он прибыл от самой яркой звезды в созвездии Лиры — Веги.
Астероид сигарообразной формы достигает в длину примерно 400 метров, в диаметре — около 30 метров. Объект был обнаружен в октябре 2017 года.
Объект состоит из камня и металлов. На нём отсутствует вода, а поверхность имеет красноватый оттенок из-за воздействия радиации.
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