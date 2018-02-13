Москва, 13 февраля, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Администрация видеохостинга YouTube потребовала удалить с YouTube-канала запись трансляции «расследования» блогера Алексея Навального, в котором упоминаются имена бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера России Сергея Приходько. Соответствующее уведомление канал направил Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщила в своём микроблоге в Twitter Оксана Баулина — сотрудник ФБК и продюсер канала «Навальный Live».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

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В опубликованной копии обращения говорится, что заблокировать ролик от YouTube требует Роскомнадзор, так как данный контент нарушает российское законодательство и внесен в реестр запрещенных. В противном случае, говорится в сообщении, компания

Google будет вынуждена заблокировать видеоролик.

Как сообщало ИА REGNUM, «разоблачительное расследование» о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере России Сергее Приходько Алексей Навальный опубликовал 8 февраля. Блогер заявил, что Приходько отдыхал на принадлежащей Дерипаске яхте Elden, предъявив в качестве доказательств видеоматериал и фотографию со страницы некоей Насти Рыбки в Instagram. Материал называется «Секс-охотница разоблачает взяточника».

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В свою очередь представитель Дерипаски назвал «расследование» Навального лживым и не имеющим никакого отношения к действительности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков очередной скандал с Навальным комментировать отказался.

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Добавим, что удалить публикацию, в которой были собраны шутки о девушке Насте Рыбке из «расследования» Навального, был вынужден и журнал Maxim. Ссылка на материал была внесена Роскомнадзором в реестр доменных страниц, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено. В реестр запрещенной к распространению информации «расследование» Навального о Дерипаске, Приходько и Насте Рыбке внесено по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля. В настоящее время материал с сайта журнала удалён.