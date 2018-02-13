Чэнду, Китай, 13 февраля, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Китай запустил на орбиту сразу два навигационных спутника системы BeiDou одной ракетой, сообщает 12 февраля агентство Синьхуа.

CNSA ИСЗ Beidou

Два спутника семейства BeiDou-3 были запущены с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Спутники заняли необходимые орбиты чуть более чем через три часа после старта.

Все спутники системы навигационной системы BeiDou были запущены с космодрома Сичан. Все запуски прошли успешно, отметил партсекретарь космодрома Дун Чунцин.

Космодром был создан в 1970 году и с тех пор его основной задачей стало выведение на орбиту геостационарных спутников. С него было запущено больше спутников, чем с других космодромов Китая.

Спутники BeiDou-3 были выведены на орбиту кораблем «Юаньчжэн-1», в качестве верхней ступени, установленной на ракету-носитель. «Юаньчжэн-1», или в переводе «Экспедиция-1», является независимым кораблем, способным выводить на орбиту более двух спутников на различные орбиты.

Таким образом, очередной запуск стал уже 267-й миссией для ракет семейства «Чанчжэн». Согласно озвученным планам, Китай запустит 18 навигационных спутников BeiDou до конца 2018 года при помощи ракеты-носителя «Чажнчжэн-3А».

Восемь из четырнадцати запланированных миссий ракеты «Чажнжэн-3А» в 2018 году будут нести с собой парные спутники BeiDou-3, отметил руководитель миссии Сэнь Чжэн.

«Китай разработал новое поколение платформы для навигационных спутников, способной при помощи всего одной ракеты выводить два и более спутника в космос еще в 2010 году, — заявил главный инженер спутников семейства BeiDou Ван Пин, — Легковесная платформа проста в сборке и универсальная в использовании, что как раз подходит для отправки нескольких спутников на одной ракете».

Напомним, что 12 января в Китае состоялся успешный запуск двух «спутников-близнецов» в рамках развития системы спутникового позиционирования BeiDou.

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