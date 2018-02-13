Москва, 13 февраля, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Доллар США на торгах 12 февраля дешевел по отношению к евро и японской иене, а слабость доллара часто воспринимается сырьевыми рынками, в том числе рынком нефтяных фьючерсов, как «бычий» сигнал. Так и случилось в этот раз, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Кроме того, глобальное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что суверенный рейтинг США может подвергнуться «негативному давлению» со стороны агентства из-за огромного госдолга и искусственно завышенного курса доллара, что негативно повлияло на доллар и вызывало энтузиазм на фондовых и сырьевых рынках.

Заявление Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг о том, что в конце марта на Шанхайской бирже начнутся торги фьючерсами в «нефтеюанях», способно оказать дополнительное негативное давление на доллар США и, соответственно, придать небольшой импульс для роста нефтяному рынку.

Тем не менее импульс для снижения у нефтяного рынка пока не представляется исчерпанным.

Согласно еженедельному отчету компании Baker Hughes, количество активных нефтедобывающих платформ в США за прошлую неделю увеличилось на целых 26 единиц и составило 791 единицу, что говорит о том, что объемы добычи сланцевой нефти в США продолжат расти.

В ближайшие дни нефть Brent может торговаться в коридоре $62−64 за баррель.

Напомним, 12 февраля цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 18:00 мск выросла на 1,18%, до $63,26 за баррель. Цена нефти WTI росла на 1,8%, до $59,97 за баррель.

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