Пхенчхан, Южная Корея, 13 февраля, 2018, 00:11 — ИА Регнум. Японский шорт-трекист Кэй Сайто провалил допинг-тест на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом накануне, 12 февраля, сообщает японское агентство Kyodo.

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Сообщается, что о первом положительном допинг-тесте на нынешних Олимпийских играх стало известно вечером 12 февраля. В пробе 21-летнего японского шорт-трекиста был обнаружен запрещенный препарат. Название препарата не уточняется.

Руководство национального олимпийского комитета Японии намерено созвать сегодня, 13 февраля, пресс-конференцию, чтобы официально объявить о положительной допинг-пробе шорт-трекиста Сайто.

Сайто был запасным японской команды в эстафете на 5 тыс. метров.

Отмечается, что Сайто вообще стал первым в истории зимних Олимпийских игр японским спортсменом, который провалил допинг-тест.