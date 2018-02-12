NASA: США в 2022 году начнут строить космическую станцию на орбите Луны
Вашингтон, 12 февраля, 2018, 23:57 — ИА Регнум. США в 2022 году начнут создавать на орбите Луны космическую станцию, сообщил 12 февраля исполняющий обязанности руководителя NASA Роберт Лайтфут.
По его словам, в 2022 году NASA планирует запустить на орбиту Луны силовой и двигательный компонент будущей Лунной орбитальной станции.
«Мы начнем строить космическую инфраструктуру на орбите Луны для ее длительного исследования и изучения. В 2022 году мы осуществим запуск силового и двигательного компонентов на орбиту Луны, которые станут основой станции Lunar Orbital Platform-Gateway», — заявил Роберт Лайтфут в ходе выступления по представлению проекта бюджета космического ведомства.
По словам Лайтфута, в 2020-х годах начнется возвращение американцев на Луну.
«Мы снова на пути возвращения на Луну, устремив взгляд к Марсу», — сказал глава NASA.
Как сообщало ИА REGNUM, в проекте федерального бюджета США на 2019 финансовый год предлагается к 2025 году прекратить финансирование развития и эксплуатации Международной космической станции (МКС).