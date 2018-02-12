Вашингтон, 12 февраля, 2018, 23:57 — ИА Регнум. США в 2022 году начнут создавать на орбите Луны космическую станцию, сообщил 12 февраля исполняющий обязанности руководителя NASA Роберт Лайтфут.

Nasa Один из вариантов лунной космической станции (Deep Space Gateway)

По его словам, в 2022 году NASA планирует запустить на орбиту Луны силовой и двигательный компонент будущей Лунной орбитальной станции.

«Мы начнем строить космическую инфраструктуру на орбите Луны для ее длительного исследования и изучения. В 2022 году мы осуществим запуск силового и двигательного компонентов на орбиту Луны, которые станут основой станции Lunar Orbital Platform-Gateway», — заявил Роберт Лайтфут в ходе выступления по представлению проекта бюджета космического ведомства.

По словам Лайтфута, в 2020-х годах начнется возвращение американцев на Луну.

«Мы снова на пути возвращения на Луну, устремив взгляд к Марсу», — сказал глава NASA.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте федерального бюджета США на 2019 финансовый год предлагается к 2025 году прекратить финансирование развития и эксплуатации Международной космической станции (МКС).