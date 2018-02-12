Душанбе, 12 февраля, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Глава комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Нуъмон Абдугаффорзода и менеджер турецкой компании «Hekar Travel» по странам Средней Азии Туркар Гюртен обсудили перспективы финансирования туристической инфраструктуры Таджикистана, сообщает 12 февраля Avesta.

LaCamila Берег турецкий

В ходе переговоров Абдугаффорзода отметил, что специалисты из Таджикистана могли бы перенять опыт турецких коллег.

Кроме этого, стороны обсудили перспективы привлечения в республику туристов из Турции и вопросы демонстрации туристических возможностей Таджикистана.

Гюртен добавил, что турецкая сторона готова к дальнейшему развитию сотрудничества в сфере туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таджикистане 2018 год объявлен Годом развития туризма и народных ремесел. В начале января в Душанбе открылся Центр туристической информации, который предоставляет сведения о туристических услугах в республике.