Москва, 12 февраля, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о введении пилотного проекта tax free в четырех субъектах Федерации. Такое заявление Медведев сделал сегодня, 12 февраля, на совещании с вице-премьером России.

Government.ru Дмитрий Медведев

«С этого года мы начинаем его апробацию. Соответствующие изменения в налоговое законодательство принято. Также я подписал постановление правительства на эту тему — пилотный проект стартует в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах, это Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург», — сказал Медведев.

Глава правительства отметил, что система возврата налога на добавленную стоимость действует во многих странах мира и очень хорошо себя зарекомендовала. В России эта система будет доступна для иностранных граждан, которые захотят вывезти купленные в России товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Напомним, что в России ставка НДС достигает 18% — соответственно, эти средства могут быть возвращены гражданам других стран.

Возврат налога возможен, только если стоимость товара составляет более 10 тыс. рублей. Для компенсации НДС иностранец должен будет в течение года после покупки предоставить в налоговый орган специальный чек, который ему выдает продавец. До 1 октября 2018 года такие чеки будут существовать только в бумажном виде, однако затем правительство планирует перейти на автоматический, электронный режим.