Амман, 12 февраля, 2018, 20:53 — ИА Регнум. Агентство ООН по делам беженцев заявило о резком сокращении репатриаций сирийских беженцев из Иордании за последние месяцы, 12 февраля передает агентство Associated Press.

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Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прокомментировал ситуацию с вынужденными переселенцами из Сирии в Иордании после посещения лагеря беженцев Заатари.

По словам представителя ООН, Иордания «резко сократила» число депортаций после более тщательного анализа ситуации с безопасностью на сирийской территории.

Как считает Гранди, сирийские беженцы не покидают Иорданию, так как «люди не чувствуют себя в безопасности».

По информации УВКБ ООН, с 2016 года только 15 тыс. из сотен тысяч беженцев из Сирии вернулись домой с территории Иордании.