Москва, 12 февраля, 2018, 20:01 — ИА Регнум. На следующих Олимпийских играх спортсменов, наверное, заставят приносить присягу Международному олимпийскому комитету, предполагает декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков. Об этом он заявил 12 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кастет

«Меня не удивляет, что олимпийское движение (общественное — не государственное!) встало в последнее время на прямой путь к олимпийскому тоталитаризму, — заявил Третьяков. — Видимо, на следующей Олимпиаде спортсменов заставят приносить присягу МОК. Запретят не только говорить, но и думать о нём плохо. Всякая монополия, а МОК монополизировал сумму спортивных дисциплин, вырождается в такую тоталитарную секту. Я вижу крах международного олимпийского движения. Вопрос в том, начнёт ли РФ создавать альтернативную и более свободную организацию до того, как этот крах произойдёт, либо после».

Кроме того, он заявил, что МОК навязывает российским олимпийцам такие правила, которые находятся за гранью приличия и «переходят в хамство».

Напомним, что МОК запретил российским спортсменам использовать любую государственную символику на играх в Пхёнчхане. Вместе с тем директор медицинского департамента МОК Ричард Баджетт заявил, что МОК считает всех «олимпийских атлетов из России», которые приехали на XXIII зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, «чистыми». Однако бдительность, по мнению Баджетта, терять нельзя, так как российские спортсмены — группа высокого риска.

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