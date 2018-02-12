Москва, 12 февраля, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Возможно повторное обращение ЦИК в Федеральную налоговую службу по вопросу зарубежных счетов кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, — рассказал заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев на заседании ЦИК в понедельник, 12 февраля.

Sovhozlenina.ru Павел Грудинин

«При том, что есть противоречия между поданными документами Павла Николаевича и информацией, представленной налоговой службой, для того чтобы снять все недомолвки, и в этом вопросе ЦИК имеет право повторно обратиться в ФНС и запросить ответы на вопросы: действительно ли есть незакрытые счета, действительно ли на двух счетах в банках в Швейцарии были остатки денежных средств, о которых Павел Николаевич не проинформировал. Или все это является ошибкой, легко исправимо, и для этого просто нужно внести дополнительную ясность со стороны Павла Николаевича», — заявил Николай Булаев.

Он уточнил, что запрос по этим вопросам к Павлу Грудинину был направлен, но ответ пока не получен.

Николай Булаев напомнил, что в сведениях, которые в ЦИК представил 8 января Павел Грудинин, были указаны пять счетов, находящихся в зарубежных банках. Эту информацию ЦИК направил на проверку.

От ФНС ЦИК получил информацию о том, Павел Грудинин в соответствии с законом о валютном регулировании уведомил ФНС о трех счетах и о том, что они 28 декабря 2017 года были закрыты. Позднее он уведомил ЦИК о том, что эти счета у него есть и какой объем денег на них размещен.

«А вот два последних счета ФНС не подтверждает, что у нее есть информация об открытии этих счетов. Так же она не подтверждает, что они были закрыты. А ЦИК об этих счетах была предупреждена — это два счета в банке Лихтенштейна», — цитирует слова Николая Булаева Интерфакс.

По информации Николая Булаева, кроме этого ФНС информировала ЦИК о том, что у Павла Грудинина есть два счета дополнительно в банках Швейцарии, которые были открыты 13 июня 2017 года, о которых он уведомлял ФНС. Вместе с тем Павел Грудинин 2 февраля 2018 года направил уведомление через «личный кабинет» о том, что эти счета закрыты.

«Есть одно маленькое обстоятельство — ЦИК об этих счетах не информирована, также ЦИК не была информирована об остатках денежных средств на 1 декабря 2017 года. Мы до сих пор такой информации не имеем», — уточнил Николай Булаев.

В статье 37 Федерального закона о выборах президента РФ, отметил заместитель председателя ЦИК, говорится о том, что «кандидат направляет письменные уведомления о том, что не имеет счетов, не хранит наличные деньги, средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами».

По словам Николая Булаева, Павел Грудинин 8 января 2018 года представил ЦИК такой документ, «также был представлен еще один документ, который был написан 4 февраля».

ЦИК, в соответствии с законом, «не имеет права не доверять таким документам и заявлениям, написанным собственноручно» Павлом Грудининым, заявил Николай Булаев. По этой причине ЦИК не имеет оснований для того, чтобы ставить вопрос «об отмене регистрации Павла Грудинина».

Но в связи с тем, что есть противоречия между поданными Павлом Грудининым документами и информацией, представленной ФНС, ЦИК может повторно обратиться в ФНС по вопросам, связанным со счетами Павла Грудинина.

Одновременно председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина самостоятельно предоставить в ЦИК информацию о закрытии его иностранных счетов.

«У нас получается так: за Павла Николаевича в основном партия ратует, ходатайствует. Мы хотели бы, чтобы он сам как кандидат предоставил в ЦИК данные — чтобы побыстрее, ускорить процесс, чтобы поставить все точки над «i», — отметила Элла Памфилова 12 февраля в ходе заседания ЦИК.

Глава ЦИК подчеркнула, что вопрос об иностранных счетах Павла Грудинина «крайне неприятен» — противники кандидата требуют снять его с выборов, а сторонники обвиняют ЦИК в излишней строгости к нему.

«Я надеюсь, что уважаемый Павел Николаевич как уважаемый кандидат, зарегистрированный, и нет сомнений, что он, скажем, будет участвовать в этой избирательной кампании, проявит максимальное уважение к более чем 100 млн избирателям и максимально быстро предоставит нам данные о том, что счета закрыты», — сказала Элла Памфилова.

Напомним, форма бюллетеня для голосования на выборах президента России в 2018 году утверждена Центральной избирательной комиссией 7 февраля.

В списке — восемь фамилий кандидатов, расположенные в алфавитном порядке. Бюллетень будет содержать в верхней части инструкцию по заполнению, а по каждому из кандидатов в списке будет представлена краткая информация: год рождения, место жительства и работы, должность, а также субъект выдвижения.

Таким образом, расположение имен будет выглядеть следующим образом:

•Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»);

•Павел Грудинин (КПРФ);

•Владимир Жириновский (ЛДПР);

•Владимир Путин (самовыдвиженец);

•Ксения Собчак («Гражданская инициатива»);

•Максим Сурайкин («Коммунисты России»);

•Борис Титов (Партия Роста);

•Григорий Явлинский («Яблоко»).

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