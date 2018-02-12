Тирасполь, 12 февраля, 2018, 18:31 — ИА Регнум. В 2017 году российское гражданство получили 9185 жителей Приднестровья. Об этом сообщил на прошедшей в Тирасполе коллегии МИД ПМР посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин, передает ИА REGNUM.

Novostipmr.com Флаги Приднестровья и России

Заседание во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья было приурочено ко Дню дипломатического работника. «Это символично, что мы с вами отмечаем профессиональный праздник в один и тот же день», — сказал российский дипломат.

Он поблагодарил приднестровские власти за помощь в работе в Тирасполе выездного консульского пункта российского посольства и за подготовку к предстоящим 18 марта выборам президента России. На территории Приднестровья в день выборов будет открыто 24 избирательных участка.

«В последнее время со стороны недружественных сил раздаются голоса о том, что то ли Приднестровье охладело к России, то ли Россия охладела к Приднестровью. Это рассчитано на ослабление взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества между нами. Их раздражает решающая роль России, которую она играет в молдавско-приднестровском урегулировании, обеспечении безопасности и стабильности в регионе. Ответом на подобные потуги наших недоброжелателей, высказывающихся о перспективах российско-приднестровского сотрудничества, будет высокая активность приднестровцев-российских граждан на предстоящих выборах», — сказал Мухаметшин.

ИА REGNUM напоминает, что в ПМР проживают более 220 тыс. граждан России. Ранее представители посольства РФ в Молдавии заявляли, что «масса граждан», которые хотят получить гражданство РФ, в Приднестровье «иссякла». Это опровергалось как приднестровскими общественниками, так и очередями приднестровцев у здания посольства РФ в Кишиневе, куда они до недавнего времени были вынуждены ездить для подачи документов на получение гражданства.

Проблему удалось лишь частично решить в 2012 году, когда в Тирасполе открылось предоставленное властями ПМР новое здание выездного пункта консульского обслуживания посольства России, в котором осуществляется прием документов на замену паспортов, а также получение гражданства детьми и выдачу биометрических паспортов. При этом Россия уже длительное время безуспешно добивается от властей Молдавии «разрешения» на открытие консульства в Тирасполе.