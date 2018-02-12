Степанакерт, 12 февраля, 2018, 18:20 — ИА Регнум. На днях на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана состоялся очередной мониторинг ОБСЕ. Сам мониторинг прошел без инцидентов, однако вскоре после его завершения выстрелом с азербайджанской стороны был убит военнослужащий Армии обороны Карабаха.

Photolure Левон Мнацаканян

Комментируя данное происшествие и ситуацию на линии соприкосновения в целом, министр обороны Нагорно-Карабахской Республики, командующий Армией обороны Левон Мнацаканян заявил, что такой была ситуация в 2017 году, и так же продолжается в настоящее время.

«Ситуация ни войны, ни мира, ни стабильности, ни напряженности», — сказал Мнацаканян в интервью news.am.

Говоря о мониторинге ОБСЕ визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Мнацаканян отметил, что в ходе мониторинга нарушения зафиксированы не были.

«Но как только представители ОБСЕ покинули передний край, противник начал стрельбу. Это, кстати, обычный почерк азербайджанской стороны, и я неоднократно сообщал о подобных фактах личному представителю действующего председателя ОБСЕ послу Анджею Каспшику. Были случаи, когда посол находился еще в пути с линии соприкосновения, когда происходили нарушения. Поведение противника говорит о том, что заявления о готовности соблюдать режим перемирия исключительно делаются для отвода глаз. Говорят, что готовы соблюдать режим, а на деле все обстоит иначе. Последний инцидент — лишнее тому подтверждение», — сказал министр.

Отвечая на вопрос о том, даст ли действенные результаты увеличение команды Каспшика, о чем сейчас ведутся активные переговоры, Мнацаканян сказал, что в определенной мере необходимость в расширении команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ имеется.

«Больше полевых помощников — больше возможности наблюдения и контроля. Но в этом вопросе речь даже не столько о численном увеличении состава команды, сколько о проявлении со стороны Баку воли к созданию атмосферы доверия. Действительно ли там этого хотят? Если хотят, то им надо проявить волю и согласиться на увеличение команды. С нашей стороны всегда проявляется воля к созданию атмосферы доверия, снижению напряженности», — отметил глава оборонного ведомства Нагорного Карабаха.

Говоря о пользе прямых контактов между местными командирами для недопущения эскалации ситуации в случае инцидента, Мнацаканян отметил, что армянская сторона готова к этому, но практика показывает, что не готов противник.

«Нередки случаи, когда в ходе мониторингов ОБСЕ азербайджанская сторона не выводила группу к заранее условленному месту, мотивируя теми или иными надуманными причинами. Это подтвердят и наблюдатели. Были случаи нарушений во время мониторинга. Даже печальный факт ранения военнослужащего с нашей стороны. То есть с азербайджанской стороны нарушения носят постоянный характер, и гарантии, которые даются на время проведения мониторинга, тоже не являются сдерживающим обстоятельством», — резюмировал Мнацаканян.