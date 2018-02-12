Амстердам, 12 февраля, 2018, 16:35 — ИА Регнум. В Нидерландах разгорелся политический скандал, после того, как министр иностранных дел королевства Халбе Зейлстра заявил, что 12 лет назад он солгал о том, что присутствовал на закрытой встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает Associated Press.

Government.nl Халбе Зейлстр

Для чего вдруг Зейлстре понадобилось заявить о своей лжи 12-летней давности, остается не ясным. Можно лишь отметить, что 20 февраля он должен встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и таким образом он решил очистить перед встречей свою совесть.

По словам Зейлстры, 12 лет назад (в 2006 году), когда он работал в нидерландско-британской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell, он якобы присутствовал на закрытой встрече с российским лидером Владимиром Путиным с представителями бизнеса.

Зейлстра неоднократно утверждал, что на этой встрече Путин якобы заявил, что Россия снова станет Великой и в её состав должны войти Белоруссия, Украина и страны Прибалтики.

Теперь Зейлстра утверждает, что на этой встрече он лично не был, но слова о «Великой России» и её территориальных приобретениях слышал некий предприниматель, который по большому секрету передал их Зейлстре.

Министр также утверждает, что рассказанная им информация не являются ложью, он лишь хотел защитить свой источник информации и солгал о том, что присутствовал на встрече.

«Способ, которым я хотел защитить свой источник, не был разумным, это совершенно ясно», — уточнил он.

Нидерландская оппозиция уже развернула активную критику главы МИД королевства.

Депутат Партии труда Лилианна Плумен заявила, что Зейлстра подрывает репутацию Нидерландов.

«У министра серьезные проблемы. На кону стоит доверие не только к Зейлстре, но и ко всем Нидерландам. Всё мировое сообщество теперь говорит об этом, и это явно не идет в плюс нашей репутации», — сказала она.

Лидер Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что Зейлстра сам занимается дезинформацией, «в то время как Нидерланды обвиняют Россию в распространении фейковых новостей».

Глава партии «Форум за демократию» Тьерри Боде был краток:

«Невероятно, что такие люди управляют нашей страной», — написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Партия труда и Партия свободы потребовали проведения дебатов в национальном парламенте по данному вопросу, причем в срочном порядке. Они требуют, чтобы дебаты были проведены ещё до того, как Зейлстра отправится в Москву на переговоры с Лавровым.

Партии, входящие в коалиционное правительство, назвали действия Зейлстры неразумными, но при этом призвали не забывать об угрозах, якобы исходящих от России.

Глава голландского правительства Марк Рютте заявил, что не намерен отправлять Зейлстру в отставку.

При всём при этом совершенно не понятно, о какой встрече Путина с представителями бизнеса в 2006 году идет речь и была ли она на самом деле.