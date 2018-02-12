Москва, 12 февраля, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Во «ВКонтакте» появились сообщества, которые предлагают пользователям купить товары с изображением жертв крушения самолёта Ан-148. Администрация социальной сети уже удалила несколько подобных пабликов.

Скриншот страницы во «ВКонтакте» «Товары с символикой авиакатастрофы АН-148» Во «ВКонтакте» появились сообщества, предлагающие купить товары с символикой авиакатастрофы Ан-148

Первым на сообщества с символикой авиакатастрофы обратил внимание Telegram-канал MDK. Он опубликовал скриншот записи во «ВКонтакте» из группы «Товары с символикой авиакатастрофы АН-148».

«По многочисленным просьбам запускаем в продажу ограниченным тиражом футболку с пилотом, погибшим на борту АН-148. Стоимость — 1 200 рублей», — говорится в записи.

Продажей подобных товаров занялось еще одно сообщество — «Хайповый шмот | крушение ан-142». На скриншоте записи группы указано, что продаются легинсы с изображением погибшей бортпроводницы самолёта.

Сейчас сообщества заблокированы. Как сообщили в пресс-службе социальной сети, распространение подобного контента во «ВКонтакте» недопустимо.

«Мы выражаем соболезнования близким пассажиров и экипажа Ан-148. Паразитирование на данной теме недопустимо, наша команда модерации заблокировала такие сообщества».

Сообщения на тему происшествий появляются в соцсетях не впервые. В ноябре 2015 года во «ВКонтакте» в группе, посвященной памяти жертв крушения лайнера А-321 в Египте, пользователям предлагали купить шапки, толстовки и футболки с соответствующими изображениями. В качестве основного принта администраторы паблика использовали фотографию самой маленькой пассажирки самолёта — 10-месячной Дарины Г. Администрация соцсети остановила продажу, заблокировав сервис торговли.

Напомним, 11 февраля в Раменском районе Подмосковья разбился пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту «Москва — Орск». На борту воздушного судна находился 71 человек, все погибли. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Причина авиакатастрофы пока не известна. Следователи рассматривают все возможные версии, в том числе погодные условия, техническое состояние воздушного судна, человеческий фактор и другие возможные варианты.