Москва, 12 февраля, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Прошлая неделя стала самой черной для рынка нефти за последние годы, с начала падения нефтяных цен. Еженедельный отчет Baker Hughes оказался крайне неприятным для быков по нефти: за бурным ростом объема добычи в США последовал резкий рост числа буровых, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Сергей Федоров.

Asrenaft.com Нефть

Объемы экспорта в отдельные недели прошлого года превышали 2 млн баррелей в сутки, делая США седьмым поставщиком на мировом рынке. Brent оказался на семинедельном минимуме в $64 за баррель, WTI отступила в район $60 за баррель.

То есть западно-техасская нефть лишилась всего прироста с начала года, а Brent подешевел почти на 10% по сравнению с трехлетними максимумами, отмеченными в конце января.

«Ключевые страны ОПЕК возвращаются к политике скидок для покупателей своей нефти по мере того, как сланцевые конкуренты из США наращивают производство, а общий объем американской добычи бьет рекорды за всю историю страны.

Причем скидки идут на заключенные контракты, а не разовые сделки, там цены просто прыгают в течение дня по каждой сделке», — пояснил эксперт.

Если посмотреть на ситуацию с точки зрения фондового рынка, то нефть может устремиться к коридору 55−60 долларов за баррель, где сланцевикам снова будет невыгодно заниматься добычей.

«С точки зрения производителей, такой скачок не будет долгим, хотя он позволяет «под шумок» занять нишу побольше, поскольку общая ситуация с добычей и доставкой углеводородов уже прошла свой пик», — полагает Федоров.

Мир больше не может качать нефть и газ теми же темпами, поскольку больше нет равноценного замещения опустевших месторождений, а сланцевые ресурсы имеют очень ограниченные по времени возможности накачать рынок углеводородами.

«Даже, если США смогут обеспечить себя полностью ресурсами, стать мировой «бензоколонкой» они не успеют, за несколько лет инфраструктуру экспорта не выстроишь, а на большее имеющихся разведанных запасов там нет.

Наступает новое время, которое предполагает использование углеводородов более эффективно, а их стоимость будет только расти», — считает эксперт.

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