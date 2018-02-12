Москва, 12 февраля, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Цены на нефть бодро восстанавливаются после пятничного провала (9 февраля) в начале новой недели 12 февраля, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Баррель Brent стоит $63,67 (+1,4%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI предлагают $60,24 (+1,7%).

По ее словам, катализатором для снижения нефтяных котировок ранее стали данные Baker Hughes, которые показали рост численности буровых установок в США за неделю на 29 единиц, до 975 штук.

«Все довольно закономерно: если растет добыча — Штаты ранее отчитались о новых рекордах, — значит, пропорционально должны расширяться и мощности», — пояснила Бодрова.

Сейчас очень важно отследить динамику сорта WTI, где идет слом линии 50-дневной скользящей средней.

«Если баррель техасской нефти несколько дней подряд будет закрываться ниже трендовой линии, то есть ниже $62, тогда можно будет говорить о полноценно «медвежьем» тренде», — считает эксперт.

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