Белград, 12 февраля, 2018, 15:45 — ИА Регнум. С 2008 по 2014 год Драган Джилас был мэром Белграда, столицы Сербии. После четырех лет отсутствия в политической жизни, во время которых он являлся президентом Баскетбольной ассоциации Сербии и со своими командами выиграл несколько медалей на самых значимых соревнованиях и по женскому, и по мужскому баскетболу, он решил вернуться в политику. На предстоящих городских выборах в Белграде, которые будут проведены 4 марта, его считают самым сильным кандидатом оппозиции и главным фаворитом, который сменит власть Сербской прогрессивной партии (СНС). Именно эти выборы и его решение — в центре разговора с Драганом Джиласом.

Драган Джилас, мэр Белграда в 2008—2014 гг

Несомненно, кампания для выборов 4 марта является самой грязной кампанией в истории многопартийной системы в Сербии. Частные телевидения с национальной частотой «Пинк», «Happy» и «Прва» соревнуются по количеству лжи и оскорблений в адрес оппозиции, в то время как власти и их аналитики ежедневно на них появляются. Государственный телеканал РТС беспардонно нарушает закон и допускает многочисленные нарушения, не разрешая проведение публичных дебатов или присутствие оппозиции в своих программах. Если к этому добавить газеты — от желтой прессы, которая выдумывает невероятное количество лжи, до той «свободной», которая боится писать о какой-либо белградской теме под угрозой остаться без рекламодателей — и еще десятки тысяч людей из Сербии, которые регистрируются в Белграде для того, чтобы голосовать, и которым за это обещают деньги или работу — вы сможете понять, против чего мы боремся. Я горжусь, что мы это делаем, предлагая конкретные решения и никого не оскорбляя.

Оливер Иванович был великим и хорошим человеком, большим патриотом, который всегда был готов защищать интересы сербского народа. К сожалению, за последние шесть месяцев против него велась самая ужасная кампания в тех же СМИ, о которых я говорил и которые его провозглашали предателем и врагом. Должностные лица СНС соревновались в том, кто его провозгласит бóльшим предателем, бесстыдно врали о нём как о политическом деятеле, так и как о человеке. Возглавлял это так называемый «Сербский список», политическое образование, созданное СНС для участия в выборах в Косово, которое потом поддержало правительство так называемого государства во главе с подозреваемым военным преступником Рамушем Харадинаем. И это только частичка атмосферы агрессии к политическим противникам, в которой мы сегодня живем и в которой будем участвовать в выборах.

Очень сложно выделить одну вещь, потому что проблем очень много. Но на первом месте, наверное, находится именно эта атмосфера безнадежности, апатии и страха, которая создана не только в Белграде, но и во всей Сербии. И речь не только о выборах и страхе голосовать по совести и собственной воле, но и страхе от войны наркокартелей на улицах Белграда, от насилия и запугивания сверстников, которого никогда не было в такой мере, как сейчас, от хулиганов на стадионах… Речь о страхе потери работы, беды и плохого качества жизни, а в этом вина нынешней власти.

Когда речь идет о Белграде, мне не нравится некомпетентность властей в управлении городом, безумные финансовые расходы на фонтаны, флагштоки, елки и новогоднее освещение, планы по снесению Старого моста на реке Сава, который представляет огромное историческое и инфраструктурное значение для города, лжи в представлении данных о городе, как та сказка о том, что на Новый год в Белграде было 130.000 туристов, когда вместимость всех гостиничных объектов в городе — всего около 15.000. Мне не нравится их высокомерие, агрессия и неуважение к противникам. Нельзя себя называть демократами и европейцами и в то же время называть супруг своих политических противников лидерами наркокартелей, а всю оппозицию — иностранными наемниками и предателями.

Сербия давно не вписывается ни в какие типичные политические обстоятельства. У нас президент страны участвует во всём, от выборов в местных общинах до муниципальных и городских, вплоть до парламентских и президентских. Все коалиции носят его имя и все скрываются за его лицом. Нет программ, идей, диалога, а все, кто думают по-другому, в СМИ под контролем Вучича обозначаются как предатели и враги, чем на их лбах рисуется мишень. Это, к сожалению, доказывает, что Сербия всё еще является неразвитой демократией, в которой ищется лидер, который будет во главе всего, несмотря на институты, процедуры и правила. Факт того, что часто, как в знаменитой сербской сатирической истории, лидер — слепой и не видит, что ведет нас к гибели, говорит о неправильности такого мышления.

Когда речь идет о конкретной роли Александра Вучича в белградских выборах, существуют две основные проблемы. Во-первых, по этой причине у оппозиции неодинаковые шансы, потому что, к примеру, появление президента республики в прайм-тайме государственного телеканала используется для продвижения СНС на городских выборах. Но это только капля в море чиновнической кампании, которую ежедневно ведут президент, министры и нынешние власти в Белграде, злоупотребляя таким образом своим положением. Вторая, значительно бóльшая проблема в том, что этим прикрывается некомпетентность городской администрации за последние четыре года. Они не посмели участвовать в выборах под своим именем и со своими результатами, потому что знают, что результатов нет. И за это белградовцы их накажут.

Если бы я не верил в то, что есть шанс, я бы и не участвовал в этих выборах. Может, со стороны или издалека наша борьба кажется заранее потерянной, но я уверен, что все мы, кто думаем иначе, чем нынешняя власть, являемся большинством, и поэтому мы выиграем. Никто не может меня убедить в том, что большинство жителей Белграда против новых мест в детских садах, бесплатных учебников для всех учеников, тринадцатой пенсии для наиболее уязвимых пенсионеров, так же, как невозможно, что большинство белградцев поддерживает строительство метро по трассе, которую нынешняя власть предлагает — от места, где никто не живет, через место, где, может быть, когда-нибудь кто-то будет жить, до еще одного ненаселенного пункта. Я гражданам Белграда гарантирую, что после 4 марта всё это изменится.

Чтобы это случилось, необходимо, чтобы люди перестали бояться голосовать по собственной совести, показали, что не боятся тех, кто им угрожает увольнением, если они не проголосуют за СНС. Кроме того, необходимо, чтобы как можно больше людей голосовало, потому что в этом случае победа 4 марта несомненна. Популярность коалиции СНС и социалистов в Белграде уменьшается, в то время как с 2014 по 2017 год явка в Белграде значительно выросла. На данный момент при явке в 950.000 человек или около 60% они вместе не смогут получить более 40%. При этом очень важным является то, какой процент голосов пойдет партиям, которые останутся ниже избирательного порога, так что для победы будет очень важно, чтобы оппозиционные голоса не рассыпались.

После выборов, если у оппозиции будет возможность сформировать власть в Белграде, не сомневаюсь, что это и случится. Единственное условие — это наличие воли, чтобы данные выборы были началом конца власти Александра Вучича на всех уровнях, а я верю в то, что все мы, с другой стороны, являемся достаточно ответственными людьми, которые не упустят такой шанс.

Для меня изменения — это решение конкретных проблем, выдвижение конкретных и полезных идей. Белграду нужна власть, которая так думает. Я считаю, что все в Белграде согласны с тем, что наш город ведут в неправильном направлении, что наши улицы небезопасны, что необходимо строить детские сады и школы, а не торговые центры и флагштоки, что было бы справедливо и логично вернуть пенсионерам пенсии, которые нынешняя власть у них забрала, и ввести тринадцатую пенсию для наиболее уязвимых, а не давать им скидки на похороны, что у детей должны быть бесплатные учебники, а о беременных женщинах и матерях город должен заботиться. Если передать юрисдикцию из рук республики в руки города, работники в области здравоохранения, образования и полиции могут получить увеличение зарплат на 15%, кто может быть против этого? Все эти меры представляют собой способы, посредством которых Белград будет заботиться о своих гражданах, а для всего этого нужно всего около 16% городского бюджета. Вот это город, каким я его вижу, и это Белград, в котором стоит жить.

Когда речь идет о более масштабных проектах, в этом необходимо слушать экспертов и архитектурно пересмотреть проект «Белграда на воде», вернуть его в собственность граждан и разорвать все невыгодные контракты, связанные с ним. Если даже немцам во время Второй мировой войны не удалось уничтожить Старый мост на Саве в Белграде, нельзя это позволить и нынешним властям, которые собираются это сделать лишь потому, что он не вписывается в Белград, каким его видят какие-то шейхи. Когда эксперты говорят, что метро надо строить там, где в этом есть смысл и где оно будет перевозить пассажиров, а не связывать две поляны, это мнение надо уважать. Я уверен, что мы все согласны, что мусоросжигательный завод не должен стоить 50 миллионов евро в год, что городскими предприятиями должны управлять профессиональные менеджеры, что приватизацию Белградского сельскохозяйственного комбината (ПКБ) необходимо прекратить и из него сделать успешную компанию, которая будет зарабатывать для всех жителей города так же, как это делал и аэропорт, пока его практически не подарили французам.

Всё, о чем я здесь говорю — не обещания. Я гарантирую, что это будет сделано. Если во время моего первого мандата мы смогли инвестировать 200 миллионов евро в год в развитие Белграда, построить три моста, километры новых бульваров и улиц, купить около 500 транспортных средств для города, не вижу причины, по которым это нельзя снова делать.

С Дудой Ивковичем я очень давно знаком, мы очень успешно сотрудничали еще тогда, когда я служил президентом Баскетбольной ассоциации. В то время мы достигли очень больших успехов, не только в спортивном смысле, но, прежде всего, в плане стабилизации организации и ее укреплении, что в конечном итоге привело к тому, что с последних Олимпийских игр обе наши команды, и женская и мужская, вернулись с медалями. Я оставил организацию в руках людей из мира баскетбола, таким легендам, как Предраг Данилович, Деян Томашевич и Анна Йокович, которые продолжают отлично работать.

Для меня многое значит поддержка и Душана Ивковича, и Марии Богданович, первой женщины-ректора Белградского университета, и легендарного карикатуриста и борца за справедливость и свободу Предрага Кораксича, и режиссера Здравко Шотры, и многих, многих других. Однако, при всем уважении и большой благодарности всем им, для меня лично наиболее значима поддержка обычных людей, моих сограждан, которые и до того, как я выдвинул кандидатуру, подходили ко мне на улице и просили меня об этом. Великое дело — знать, что люди и после четырех лет моего отсутствия на посту мэра помнят и ценят всё, что мы с моей командой сделали для них.

Также мы получили довольно широкую поддержку политических организаций и деятелей. Мы собрали команду из серьезных людей и серьезных организаций, нас поддержало несколько профсоюзов, ассоциаций пенсионеров, военных ветеранов и инвалидов… Могла ли эта поддержка быть еще шире? Могла, конечно. Мы разговаривали и с Демократической партией и организациями, которые собраны вокруг нее, так же, как и со всеми другими значимыми факторами в политической жизни, так как мое желание было участвовать в выборах в одной колонне. Нам это не удалось, и сейчас осталось только бороться, чтобы как можно больше оппозиционных партий вошло в городской парламент и как можно меньше голосов осталось ниже избирательного порога. Если это случится — мы выиграем.

Мотивом протеста было постоянное нарушение закона, а также блокада и неодинаковое отношение к оппозиции на государственном телеканале. РТС уже несколько месяцев предпочитает правящую партию и ее лидера и нарушает и закон, и стандарты профессии. Например, присутствие Александра Вучича в новостных программах РТС измеряется десятками тысяч секунд, и всегда о нем говорится в положительном контексте, в то время как оппозиция появляется лишь как исключение и, как правило, всегда в отрицательном свете. Поэтому мы требуем правдивого, объективного, беспристрастного и профессионального информирования граждан, доступа оппозиции к государственному телеканалу и защиты прав граждан и публичного интереса в случаях очевидного и грубого злоупотребления СМИ и их влиянием.

Объективное, полное и беспристрастное информирование является не только предпосылкой демократии, законности и правомерности любого избирательного процесса, но и правом всех граждан, гарантированным Конституцией. Нарушение данного права вредит и демократичному характеру, и стабильности нашей страны. Несмотря на все различия между нами, 13 оппозиционных организаций объединились в борьбе за права всех людей независимо от их политической ориентации, потому что у всех нас есть только одна столица, только одна страна и только одна цель — улучшение жизни. За это мы продолжаем бороться.

Мой первый официальный визит в качестве мэра состоялся именно в Москву, когда после Евровидения, на котором выиграл Дима Билан, я привез в столицу России «ключи» этого соревнования. Я хорошо помню очень приятный и дружеский разговор с тогдашним мэром Лужковым, который касался строительства метро в Белграде, сотрудничества в других инфраструктурных проектах и обмена опытом между Москвой и Белградом, так как нам стоит еще многому научиться. Этот визит являлся лишь частью моих стараний развивать отношения с Москвой, Россией и русским народом. Очень горжусь тем, что во время моего мандата было принято решение о строительстве памятника царю Николаю II в Белграде, а многие улицы были переименованы и теперь носят названия, связанные с русскими освободителями во Второй мировой войне, Красной армией и исторической Россией. Я считаю это важным вкладом в отношения, так как без знания и уважения к истории и тому, что нас связывает, мы не можем строить будущее.

После окончания мандата я был в Москве еще несколько раз по личным причинам и увидел огромный прогресс. Как Москва строится, насколько расширяется, не причиняя при этом вреда своим гражданам, а, наоборот, превращая центр города в пешеходные зоны и места для собрания людей — это что-то, чему Белграду только предстоит научиться. Этот обмен опытом был бы одной из ключевых задач, над которыми я бы работал, продолжая развивать и продвигать уже существующие проекты. Мэр Собянин из Москвы сделал поистине мировой центр, и надеюсь, что у меня будет возможность приехать к нему с визитом в качестве мэра Белграда. Мы могли бы, например, вместе посмотреть матч между Сербией и Бразилией на стадионе «Спартак».

Я — человек, который не делает краткосрочных планов. После выборов планирую быть мэром Белграда и на этом посту бороться за лучшую Сербию во всех смыслах и всеми способами. Я точно буду активно заниматься политикой и стараться сделать всё, что в моих силах для улучшения жизни своих сограждан и всех людей в Сербии.