Санкт-Петербург, 12 февраля, 2018, 13:32 — ИА Регнум. В портах Балтийского бассейна России объём перевалки грузов за январь 2018 года снизился на 4,0% до 19,8 млн тонн. Такие данные сегодня представила Ассоциация морских торговых портов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нефтяной танкер

Объём перевалки сухогрузов возрос на 19,5% до 8,7 млн тонн, наливных — упал на 16,9% до 11,0 млн тонн.

Отрицательная динамика среди портов Балтийского бассейна зафиксирована только в порту Приморск — падение составило более трети — 34,1%, и в абсолютных цифрах показатель снизился до 3,7 млн тонн.

В остальных российских портах на Балтийском море отмечается рост. Порт Усть-Луга увеличил объёмы перевалки на 5,8% до 8,6 млн тонн, Большой порт Санкт-Петербург — 8,5% до 4,4 млн тонн, Высоцк — на 12,5% до 1,7 млн тонн.

Тем временем грузооборот латвийского порта Лиепая за январь 20 18 года вырос на 10% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года до 643 тысяч тонн. Грузооборот порта Рига за указанный период снизился — на 13,5% до 2,8 млн тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты. Но из-за ряда причин те же контейнерные грузы не спешат возвращаться в порты России, а грузоотправители и грузополучатели отдают предпочтение более удобным, с более низкой стоимостью услуг, портам Латвии, Литвы и Эстонии.