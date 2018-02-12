Москва, 12 февраля, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал США «помехой» делу освобождения Сирии от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сенатор написал 12 февраля в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Помехой делу разгрома террористов, по словам Пушкова, является не Россия, а США, стремящиеся использовать недобитых исламистов против правительства Башара Асада.

«Помехой для окончательного разгрома «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются сами США с их стремлением использовать остатки боевиков против правительства в Дамаске», — написал он.

Ранее минобороны США распространило документ, в котором сообщалось, что российское присутствие в Сирии осложняет американцам борьбу против террористов в этой стране.

Напомним, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя отчет генерального инспектора Пентагона, заявила, что Россия «мешает Пентагону имитировать борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

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Отметим также, военная операция ВКС РФ в Сирии длилась с сентября 2015 года по согласованию с президентом страны Башаром Асадом. 22 декабря 2017 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном выводе российских войск из Сирии.