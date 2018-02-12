Ереван, 12 февраля, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта призывают стороны конфликта воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий. Об этом говорится в заявлении посредников по итогам визита в регион, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

В нем говорится о том, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шефер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку 7 февраля и президентом Армении Сержем Саргсяном в Ереване 9 февраля. В обеих столицах международные посредники также провели консультации с министрами иностранных дел. 9−11 февраля сопредседатели посетили Нагорный Карабах и встретились с властями страны, а также посетили определенные места в районах Зангелан, Кубатлы, Агдам, Лачин и Кельбаджар.

Сопредседатели подчеркивают важность выполнения всех обязательств, взятых на саммите в октябре 2017 года в Женеве, и на предыдущих саммитах, в частности, в Вене и Санкт-Петербурге.

Они выразили глубокую озабоченность по поводу последней жертвы на линии соприкосновения, призывав стороны предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности, как это было согласовано в Женеве, и соблюдать режим прекращения огня. Председатели МГ ОБСЕ призвали стороны конфликта воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий.

Они вновь заявили о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе ключевых принципов Хельсинкского акта, включая неприменение силы, территориальную целостность, равноправие и право народов на самоопределение.

Сопредседатели приветствовали высказанное сторонами намерение продолжить интенсивные переговоры даже с учетом текущего электорального периода.

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Как сообщалось ранее, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха, расположенной в южной части, 7 февраля в 13:50 в результате выстрела противника был убит военнослужащий Айк Калантарян (1998 г.р.).

18 января в Кракове состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Подводя итоги переговоров сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением.

В заявлении отмечалось, что главы МИД и сопредседатели обсудили дальнейшие шаги, которые будут способствовать реализации договоренностей, достигнутых на предыдущих саммитах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Главы МИД в принципе согласились с доработанным концептуальным документом сопредседателей, который касается расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, выразив желание как можно скорее завершить работу над документом.

В ходе встреч стороны и сопредседатели обменялись мнениями по основным чувствительным вопросам в представленных рабочих предложениях. Сопредседатели также призвали к принятию мер по укреплению доверия в качестве важного вклада в переговорный процесс. Главы МИД и сопредседатели отметили, что на линии соприкосновения относительно спокойная ситуация, и сопредседатели призвали стороны сохранять эту положительную тенденцию», — говорилось в заявлении.