Раменское, Московская область, 12 февраля, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Фрагменты потерпевшего катастрофу пассажирского самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Раменском районе Московской области, по данным МЧС, разбросало на территории более 30 гектаров. Об этом сообщает 12 февраля РЕН-ТВ.

Обломки

Для обследования места крушения лайнера МЧС задействовало девять беспилотных летательных аппаратов.

«Для работы следователей, экспертов Межгосударственного авиационного комитета в зоне ЧС чрезвычайным ведомством дополнительно выделены 20 снегоходов. В настоящее время зона проведения поисковых работ поделена на квадраты, которые детально исследуются специалистами экстренных служб», — сообщили в МЧС.

Сообщается также, что из Москвы в Оренбургскую область, куда следовал вылетевший из Домодедово рейс, вылетел самолёт МЧС с межведомственной оперативной группой на борту. В состав вошли представители МЧС России, СКР, Минтруда и Минздрава.

«В Орске у родственников погибших будут взяты образцы ДНК для проведения генетической экспертизы, которая будет проводиться в Москве», — добавили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 780 человек и 175 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, крушение самолёта Ан-148, выполнявшего рейс Москва — Орск, произошло 11 февраля. Воздушное судно исчезло с радаров спустя несколько минут после взлёта. На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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В Оренбургской области 12 февраля объявлен днём траура, в Орске с 11 февраля введён режим чрезвычайной ситуации.

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