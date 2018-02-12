Москва, 12 февраля, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту авторских прав в интернете, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Мариной Мукабеновой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

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Авторы обратили внимание на различные подходы в толковании термина «информационный ресурс», в связи с чем у правообладателей возникают трудности в реализации своего права по ограничению доступа к программам, с помощью которых распространяются объекты авторских или смежных прав без соответствующего разрешения правообладателя.

В этой связи предлагается уточнить статьи 152 и 157 закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми их положения дополняется термином «программное приложение», под которым предложено понимать программы для электронных вычислительных машин, с помощью которых без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских или смежных прав распространяются в сети «Интернет», а также термином «владелец программного приложения».

Принятие закона, уверены авторы, позволит правообладателям более эффективно реализовывать свое право на ограничение распространения интернете объектов авторских и смежных прав, которые распространяются без соответствующего разрешения правообладателя.