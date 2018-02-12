Москва, 12 февраля, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Вопрос об изменении почтового адреса посольства США в Москве обсудит в феврале рабочая группа Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля, об этом говорится в ответе из мэрии столицы на депутатский запрос Михаила Дегтярева (ЛДПР).

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Парламентарий 10 января направил в мэрию Москвы письмо с предложением назвать безымянный внутридворовой проезд к Дому Наркомфина в «Североамериканский тупик» в честь навязчивой внешней политики США. Также он предложил присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1.

Предложение было сделано после переименования в Вашингтоне (США) площади, на которой располагается посольство России, — площадь получила название в честь Бориса Немцова, который был убит в феврале 2015 года.

В ответе мэрии говорится, что вопрос о переименовании будет рассмотрен на ближайшем заседании рабочей группы в феврале.

«Москва — древний исторический город, в отличие от Вашингтона с его подростковыми комплексами. Поэтому мы не будем переименовывать существующие улицы», — полагает Дегтярев.