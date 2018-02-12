Вашингтон, 12 февраля, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп предложил сократить бюджетные расходы на следующие 10 лет на $3 трлн, сообщает The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным издания, проект бюджета на следующий финансовый год не сможет осуществить давнюю мечту республиканцев по ликвидации дефицита, так как правительство США тратит намного больше, чем приносят доходы.

По прогнозам специалистов, в 2019 году дефицит бюджета составит $1,1 трлн, тогда как в 2017 году он был на уровне $666 млрд.

Кроме того, глава Белого дома может предложить выделить $200 млрд из бюджета на модернизацию инфраструктуры и $23 млрд — на усиление безопасности государственной границы, из которых большая часть пойдет на строительство стены.

Также Трамп намерен запросить более $85 млрд на обеспечение медицинской помощи ветеранам и $17 млрд — на борьбу с распространением опиоидов в США.

Напомним, ранее Конгресс США проголосовал за принятие закона о федеральном бюджете, «за» проголосовали 73 сенатора, «против» — 26. В настоящее время принятым документом продлевается финансирование госучреждений США до 23 марта 2018 года.