Москва, 12 февраля, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Сегодня, 12 февраля, из-за крушения пассажирского самолета Ан-148 в Москве отменены развлекательные мероприятия фестиваля «Московской Масленицы», сообщается на портале мэра Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение самолета. Траур

В столице продолжат работать торговые и ресторанные точки по выпечке и продаже блинов. Также не отменены образовательные мастер-классы по выпечке блинов.

Отменены праздничные гулянья, представлениям с песнями и танцами и выступление артистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс № 703 «Домодедово» — Орск. Погибли 65 пассажиров самолёта и шесть членов экипажа.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 780 человек и 175 единиц техники.

В МЧС России открыта горячая линия. По всем вопросам можно позвонить по телефону: 8 (800) 775-17-17 .

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Напомним, с 12 февраля в России начинается Масленичная неделя. Праздничные мероприятия в честь праздника блинов пройдут до 18 февраля.

После завершения празднования Масленицы начнется Великий пост, который продлится 40 дней, до 7 апреля. Пасха в 2018 году отмечается с 8 апреля.

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