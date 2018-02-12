Москва, 12 февраля, 2018, 09:57 — ИА Регнум. О готовности предложить гибкий график школьных каникул, который будет учитывать потребность детей в зимнем отдыхе, сообщил 11 февраля в интервью «Российской газете» вице-премьер РФ Александр Хлопонин.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Ура! Каникулы!

«Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы», — сказал Хлопонин.

Он привел в сравнение опыт некоторых европейских стран, в которых дети вместе с родителями отправляются отдыхать в Альпы. Если в установленное время в горах недостаточный объем снега, то местные власти могут перенести каникулы на другие дни.

«У нас пока нет такой гибкой системы. Всё зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно», — пояснил Хлопонин.

По его словам, окончательного решения по указанному вопросу в правительстве России еще нет, однако практика с «плавающими» каникулами существует во многих странах мира, поэтому при выработке решений чиновники смогут опираться на передовой международный опыт.

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Отметим, что в рекомендованном Минобрнауки РФ расписании каникул весенние дни отдыха запланированы для школьников с 1 по 8 апреля 2018 года, а для первоклашек возможность отдохнуть появится в период 18 по 25 февраля 2018 года, такой же график предусмотрен в некоторых школах для всех начальных классов с первого по четвертый.