Каир, 12 февраля, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы Египта ликвидировали 12 боевиков во время спецоперации на Синайском полуострове, сообщает 12 февраля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Помимо уничтоженных террористов, 92 человека были арестованы, говорится в заявлении государственных СМИ.

Египетская авиация также уничтожила порядка 60 военных объектов, в рамках полномасштабной военной операции по вытеснению террористов из занимаемых ими районов.

Напомним, президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, который стремится избраться на второй президентский срок на мартовских выборах 2018 года, объявил полномасштабную войну с терроризмом, которая пройдет практически по всем регионам страны.

Напомним, в результате серии государственных переворотов в Египте, произошедших с 2011 года, в стране значительно увеличилась активность исламских террористов. В ходе столкновения с ними погибло значительное число мирных граждан, а также сотрудников правопорядка.

Самым крупным по числу жертв стал теракт, совершенный в ноябре 2017 года в одной из египетских мечетей, в результате нападения погибли свыше 300 человек.