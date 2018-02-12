Москва, 12 февраля, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Минувшую неделю (5−11 феварля) нефть марки Brent завершила максимальным более чем за год обвалом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

lalabell68 Нефть

В моменте актив уходил под отметку $62, отметив двухмесячные минимумы на $61,75. К концу торговых суток внутридневные потери сократились до 1% на фоне восстановления котировок на 100 пунктов от минимумов.

«Масштабы распродаж на рынке энергоносителей на прошлой неделе приобрели крайне агрессивный характер. Это объясняется усилившимися опасениями относительно потенциала сланцевых компаний США, а также приступами агрессивных распродаж на фондовых рынках мира, что Brent как рисковый актив воспринимает довольно болезненно», — отметил эксперт.

Темпы роста активности американских производителей не могут не волновать участников рынка. Недавно добыча побила абсолютный рекорд и не собирается на этом останавливаться, судя по резкому скачку числа активных буровых в США — на прошлой неделе их стало больше на 26 единиц.

«Это чревато дальнейшим увеличением не только производства, но и запасов, учитывая грядущий сезон технического обслуживания НПЗ — в этот период традиционно увеличиваются запасы из-за снижения спроса со стороны переработчиков», — пояснил Мащенко.

Все это сулит рынку нефти новые разочарования и потери. До заседания ОПЕК еще далеко, а возможные попытки вербальных интервенций на данном этапе не возымеют устойчивого эффекта, пока Америка продолжит пугать рынок рекордными цифрами. С этой точки зрения цены будут особенно трепетно реагировать на данные из США на предстоящей неделе.

«Свежие «медвежьи» сигналы с этого фронта способны свести на нет возможные попытки восстановления, особенно если настроения мировых инвесторов на фондовых площадках не продемонстрируют заметного улучшения или как минимум стабилизации», — считает эксперт.

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