Вашингтон, 12 февраля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Вопрос о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году обострил и без того глубокий и ожесточенный разрыв между основными партиями США: члены Демократической партии, а также их сторонники из последователей прогрессивных идей утверждают, что поражение бывшей первой леди США Хиллари Клинтон стало результатом работы враждебного государства, стремившегося привести к власти кандидата, на которого оно сможет не только оказывать влияние, но и контролировать. Такие обвинения становятся все более вопиющими и оторванными от реальности, они также поставили крест на дискуссии о политике США в отношении России, вместо нее можно наблюдать атмосферу нетерпимости и огульных обвинений, тревожно напоминающую эпоху Маккарти в 1950 году, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Удивляет то, насколько вопиющий характер могут принимать некоторые из этих обвинений. Так, одним из недавних примеров можно назвать слова сенатора-демократа Криса Мёрфи, который в интервью MSNBC заявил в связи с досье Девина Нуньеса, что, «возможно ли, что российский агент возглавляет Комитет по разведке палаты представителей со стороны Республиканской партии». И такое абсурдное обвинение Мёрфи делает не впервые.

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Мёрфи не стал и единственным, кто выступают с подобными громкими заявлениями, — другие последователи прогрессивных идей также значительно преувеличивают предполагаемую угрозу со стороны России для безопасности и внутренней свободы США. Так, во время самой предвыборной кампании 2016 года Клинтон утверждала, что ее соперник Дональд Трамп станет «марионеткой Путина». С тех пор характер заявлений лишь обострялся — демократы очевидным образом раздувают угрозу, которую представляло предполагаемое вмешательство России в выборы. В частности, в ходе заседания Комитета национальной безопасности палаты представителей в марте 2017 года член Демократической партии Бонни Уотсон Коулман обвинила Россию в прямой военной агрессии против США, отметив, что, по ее мнению, «атака, которую [США] пережили, — это форма войны» против фундаментальных принципов демократии».

И Коулман все не ограничивается: Россию в нападении на США обвинили и другие конгрессмены. Некоторые из них не только указали на то, что приказ о хакерской атаке был отдан лично президентом России Владимиром Путиным, они также сравнили произошедшее с нападением Японии на Перл-Харбор и терактами 11 сентября 2001 года. Членами палаты представителей США проблема не ограничивается, поскольку сенаторы так же активно используют тему предполагаемого российского вмешательства. Например, сенатор-демократ Бен Кардин, входящий в сенатский комитет по внешним отношениям, назвал вмешательство в выборы «нападением», сравнив его с «политическим Перл-Харбором». По словам же губернатора штата Вермонт и бывшего кандидата от Демократической партии Берни Сандерса, «нападение России на нашу демократию влечет за собой громадные последствия».

Как показали попытки очернить республиканцев, которые предпринимались как со стороны Клинтон в отношении Трампа, так и со стороны других демократов, так называемые прогрессисты, начавшие российскую истерию, готовы поставить под сомнение искренность мотивов любого, кто оспаривает утверждение об экзистенциальной угрозе США со стороны России. Эту склонность лучше всего иллюстрирует сообщение, сделанное Сандерсом в Twitter. По его словам, гражданам США «нужно знать, отвечает ли внешняя политика президента лучшим интересам нашей страны или наилучшим интересам России».

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И целями нового маккартизма становятся не только Трамп и члены его команды, но и такие фигуры, как обозреватель издания the Atlantic Джеффри Тейлор, профессор Чикагского университета Джон Мерсхаймер, консервативный автор и бывший кандидат в президенты Патрик Бьюкенен и целая когорта журналистов, придерживающихся широкого спектра убеждений. В отношении этих критиков внешней политики Вашингтона крайне часто звучат такие эпитеты, как «апологеты», «подтанцовка», «российские тролли», а также «полезные идиоты». И нападки на них начались еще до выборов 2016 года.

И даже если и представить себе, что Москва осуществляла вмешательство в выборы, реакцию прогрессистов иначе как чрезмерной назвать нельзя. Нелепо сравнивать кибератаку с Перл-Харбором и терактами 11 сентября 2001 года. Такие сравнения превращают эти трагедии в мелочи. Более того, если же Кремль действительно вмешивался в голосование, такой шаг едва ли можно назвать актом войны. По сути, он ничем не отличается от того, что делали США в десятках других стран, в том числе так называемых демократических.

Прогрессистам, заключает автор, необходимо изменить курс своей политики, тогда действительно поверившим в подобную пронзительную риторику нужно взять себя в руки и не поддаваться синдрому российского помешательства. Тем же, кто использует антироссийскую истерию в качестве палки, с помощью которой можно бить администрацию Трампа, стоит задуматься и посмотреть на то, как их действия способствуют второй холодной войне с единственной державой, обладающей военным потенциалом для уничтожения США. В любом случае их нынешнее поведение не идет на пользу стране.