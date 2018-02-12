Вашингтон, 12 февраля, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность приватизации Международной космической станции (МКС), превратив ее таким образом в «частное предприятие на коммерческой основе». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документы NASA.

Цитата сериал «Звёздный путь: Следующее поколение», 1987 — 1994гг «Приватизация» космической станции

По данным издания, Вашингтон намерен прекратить финансирование МКС по линии NASA после 2024 года. При этом США не планируют отказываться от космической станции, однако работают над планом по выводу ее из государственного сектора в частный.

Так, в документе отмечается, что решение прекратить финансирование МКС в 2025 году «не означает, что к тому времени станция будет возвращена с орбиты».

«Возможно, индустрия сможет продолжить использование некоторых элементов или возможностей МКС в качестве будущей коммерческой платформы», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее американский интернет-портал The Verge сообщал, что США могут прекратить финансирование МКС, назвав ее ненужной для американской космонавтики.

Отмечалось, что в настоящее время эксплуатация МКС обходится NASA в $3−4 млрд ежегодно. Пребывание США на МКС продлила ранее администрация президента США Барака Обамы — до 2024 года. Далее США могут отказаться от станции.

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