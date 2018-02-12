Новосибирск, 12 февраля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. В Новосибирске арестован директор детско-юношеского центра «Планетарий» Сергей Масликов. Неприятной вестью, во избежание слухов и недостоверной информации, поделились сотрудники планетария на странице в соцсети. В официальном заявлении уточняется, что Масликов в настоящее время временно отстранён от должности.

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Исполнение обязанностей директора возложено на заместителя директора по учебно-воспитательной и организационной работе Татьяну Белоусову. Соответствующий приказ уже подписал руководитель департамента образования мэрии города Новосибирска.

«Работа планетария продолжается в полном объёме, образовательный процесс не нарушается, все взятые на себя обязательства планетарий полностью выполняет», — говорится в сообщении.

Что касается Масликова, то в настоящее время он находится в следственном изоляторе, в отношении него проводятся следственные действия. Подробности в интересах следствия не разглашаются.

Сотрудники планетария уверены, что «все недоразумения рано или поздно разрешатся, и доброе имя планетария и Сергея Масликова будет восстановлено».

«Жуть. Что-то опять с отчетностью?. Пока чиновники миллиардами себе в карманы складывают, все остальные, которые что-то делают для людей, но не идеально это проводят по бумагам, попадают в тиски «правосудия», — пишут пользователи в комментариях.

«Для меня это вообще шокирующая новость. Как, за что, почему? Работала с Сергеем Юрьевичем на НПЗ, и не могу представить чтобы этот человек пошел против закона. Надеюсь это недоразумение и оно в скорейшем времени закончится (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM ), — делится Татьяна П.

Добавим, что пост руководился ДЮЦ «Планетарий» Сергей Масликов занял в феврале 2012 года.