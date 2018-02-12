Донецк, 12 февраля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. В ночь на 11 февраля войска Украины обстреляли Донецкую фильтровальную станцию (ДФС), сообщает пресс-служба оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР).

John Crosby Миномётный обстрел

Согласно сообщению, обстрел велся 25-й отдельной воздушно-десантной бригадой ВСУ с позиций в районе Авдеевки. В ходе обстрела несколько мин попали в станцию: у здания очистки воды была пробита крыша, у хозяйственного помещения были повреждены стекла.

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Отмечается, что пострадавших нет. Станция продолжает функционировать.

Напомним, за сутки 10 февраля ВСУ семь раз обстреляли ДНР, повредив жилой дом в Коминтерново.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска продолжают обстреливать каждый день Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), несмотря на подписанное 23 декабря 2017 года «новогоднее» перемирие.

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Также разведка вооруженных сил республик неоднократно отмечала перемещение к линии фронта иностранных инструкторов, которые проводят с ВСУ подготовительные тренировки для наступления на позиции войск ДНР и ЛНР.