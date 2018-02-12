Москва, 12 февраля, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Утром 12 февраля синоптики обещают жителям Москвы небольшой мороз и снегопад. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

В столице будет облачно, ветер юго-восточный 3−8 м/c, давление составит 752 мм рт. ст.

«Облачно. Местами небольшой снег. Температура −7…−5 °C», — отмечают специалисты службы погоды.

По сообщению пресс-службы мэрии Москвы, на дорогах города возможно образование снежных заносов и гололедицы. Автомобилистов просят по возможности отказаться от использования личного транспорта.

«Транспортный комплекс столицы полностью готов к работе в условиях непогоды. Все его службы переведены на усиленный режим работы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что климатическая норма по выпавшему снегу в Москве с начала зимы «перевыполнена» более чем в 1,5 раза.

Напомним, за 7 дней февраля на станции ВДНХ выпало 50 миллиметров осадков при норме 36 миллиметров. В январе 2018 года выпало 66,6 мм осадков при норме в 42 мм. В декабре выпало в Москве 86 мм при норме 56. По словам экспертов службы погоды, всего в российской столице с начала зимы выпало более 200 миллиметров осадков.

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