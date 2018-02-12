Тель-Авив, Израиль, 12 февраля, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Порядок действий Израиля в отношении Ирана и Сирии не изменится: израильские военные будут пресекать любые попытки угрозы в адрес страны. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства, сообщает Reuters.

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«Мы нанесли серьезные удары по силам Ирана и Сирии. Мы недвусмысленно дали понять всем, что наш порядок действий ни на секунду не изменится. Это было нашей политикой, и это останется нашей политикой», — заявил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля также добавил, что гордится израильскими военными и командирами во главе с начальником Генерального штаба Гади Айзенкотом, которые охраняют государство.

Напомним, утром 10 февраля военно-воздушные силы Израиля сбили запущенный с территории Сирии иранский беспилотник. Израильские военные также нанесли серию авиаударов по сирийским расчетам ПВО и военным объектам Ирана в районе Пальмиры.

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Сирийские ПВО открыли огонь по израильским самолетам, в результате чего был сбит истребитель F-16. Экипаж успел катапультироваться и приземлился на территории Израиля. Один пилот получил серьезные травмы и был госпитализирован, второй пострадал не так серьезно.

Итогом последовавших за этим ударов Израиля по военным объектам на территории Сирии стало уничтожение сирийских и иранских военных целей, включая батарею ПВО в окрестностях Дамаска.

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