Москва, 12 февраля, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 9 февраля завершились снижением. Нефть подешевела на фоне общего укрепления американской валюты и технических факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефть

Доллар дорожает на ожиданиях трех повышений ставок ФРС США в 2018 году. Продавцы прошли сильный уровень поддержки $65,50.

Цена апрельского фьючерса на нефть марки WTI упала ниже $60, на Brent — ниже $63.

На американской сессии падение усилилось после публикации данных нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

Согласно последним данным, число нефтяных буровых установок в США увеличилось 26 единиц до 791 штук, газодобывающих установок — на три единицы до 184 штук.

Общее число буровых установок в США за последнюю неделю выросло на 29 штук до 975 штук.

Учитывая рост добычи нефти и запасов сырой нефти в США, падение цены на Brent в среднесрочной перспективе продолжится до $61,35.

Напомним, 9 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 3,11%, до $62,79 за баррель, WTI — на 3,19%, до $58,99 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в апреле 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,30 за баррель.

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