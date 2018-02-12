Ослабление рубля замедлится
Москва, 12 февраля, 2018, 07:08 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 9 февраля ростом по курсу рубля на фоне незначительного повышения цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.
Курс доллара снизился до 57,91 руб., курс евро — до 71,01 руб. На часовых графиках снижения рублёвых пар выглядели как технические коррекции к предыдущим ценовым колебаниям.
Российская валюта отреагировала небольшим укреплением на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,5% годовых.
Как только возобновилось укрепление доллара к основным валютам на мировом валютном рынке, рубль перешел к ослаблению.
Дополнительное давление на рубль усилилось обвалом цен на Brent на 4%, до $61,74. Курс доллара вырос до 58.77 руб., курс евро — до 71.83 руб. За неделю рубль подешевел к доллару на 3,27%, к евро — на 1,43%.
Сегодня, 12 февраля, по парам доллар/рубль и евро/рубль ожидается незначительное снижение. Ослабление рубля замедлится на фоне восстановления цен на нефть в рамках коррекции.
После фазы консолидации стоит ожидать укрепления доллара до 59,65 руб., евро — до 72,25 руб.
Напомним, 9 февраля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 2 копейки (-0,04%), до 58,40 руб., курс евро — на 4 копейки (-0,07%), до 71,40 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,8 млрд (+1,75%), евро/рубль — 389,9 млн евро (-27,71%).
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