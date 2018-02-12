Москва, 12 февраля, 2018, 07:08 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 9 февраля ростом по курсу рубля на фоне незначительного повышения цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Курс доллара снизился до 57,91 руб., курс евро — до 71,01 руб. На часовых графиках снижения рублёвых пар выглядели как технические коррекции к предыдущим ценовым колебаниям.

Российская валюта отреагировала небольшим укреплением на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,5% годовых.

Как только возобновилось укрепление доллара к основным валютам на мировом валютном рынке, рубль перешел к ослаблению.

Дополнительное давление на рубль усилилось обвалом цен на Brent на 4%, до $61,74. Курс доллара вырос до 58.77 руб., курс евро — до 71.83 руб. За неделю рубль подешевел к доллару на 3,27%, к евро — на 1,43%.

Сегодня, 12 февраля, по парам доллар/рубль и евро/рубль ожидается незначительное снижение. Ослабление рубля замедлится на фоне восстановления цен на нефть в рамках коррекции.

После фазы консолидации стоит ожидать укрепления доллара до 59,65 руб., евро — до 72,25 руб.

Напомним, 9 февраля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 2 копейки (-0,04%), до 58,40 руб., курс евро — на 4 копейки (-0,07%), до 71,40 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,8 млрд (+1,75%), евро/рубль — 389,9 млн евро (-27,71%).

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