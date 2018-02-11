Раменское, Московская область, 11 февраля, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Черный ящик пассажирского самолета Ан-148, потерпевшего 11 февраля крушение в Раменском районе Подмосковья, находится в нормальном состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Russianname Бортовой самописец

«Предварительно можно сказать, что внешнее состояние черного ящика нормальное, — сказал собеседник агентства. — Он передан на расшифровку».

По словам источника, в настоящее время сотрудники специальных служб продолжают поисковые работы на месте трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Ан-148, следовавший по маршруту Москва — Орск, рухнул 11 февраля в Раменском районе Подмосковья.

Авиатранспорт пропал с экранов радаров сразу после взлета. Позже обломки воздушного судна были обнаружены рядом с деревней Аргуново.

На борту принадлежавшего «Саратовским авиалиниям» самолета находился 71 человек. В результате ЧП никто не выжил.

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