Москва, 11 февраля, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании «Саратовские авиалинии» после крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Alex Snow Ан-148, Саратовские авиалинии

«Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании «Саратовские авиалинии» в связи с авиакатастрофой, — говорится в сообщении. — В аэропорт Домодедово (…) выехали руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин и его заместитель Владимир Черток».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет АН-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, рухнул 11 февраля в Раменском районе Подмосковья.

Трагедия произошла рядом с деревней Аргуново. На борту самолета находился 71 человек. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.

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