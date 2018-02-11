Москва, 11 февраля, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов срочно вылетел на место крушения пассажирского самолета АН-148 «Саратовских авиалиний», который упал в Раменском районе Московской области. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Минтранса.

Kremlin.ru Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов

Сообщается, что Соколов провел экстренные переговоры с главой МЧС Владимиром Пучковым, губернатором Московской области Андреем Воробьёвым и главой Росавиации Александром Нерадько, после чего срочно вылетел на место крушения самолета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет АН-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск (Оренбургская область), упал в Раменском районе Московской области спустя всего несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово».

На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Их судьба пока не известна.

На место крушения самолета, который упал в поле рядом с деревней Аргуново Раменского района Московской области, прибывают бригады спасателей.