Тегеран, 11 февраля, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Власти Исламской Республики Иран заявили, что время безнаказанных ударов Израиля по Сирийской Арабской Республике прошло и сирийская нация доказала свою способность ответить на любой акт агрессии. Такое заявление сделал сегодня, 11 февраля, секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, комментируя ситуацию вокруг инцидента с иранским беспилотником на границе Израиля.

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«Сирийская нация доказала на этот раз, что она отреагирует на любой акт агрессии, поскольку время безнаказанных ударов подошло к концу», — приводит слова Шамхани агентство Tasnim.

Кроме того, агентство со ссылкой на представителей иранских служб безопасности подчёркивает, что присутствие Ирана в Сирии носит «консультативный характер, а не военный».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 10 февраля армия обороны Израиля сообщила, что сбила иранский беспилотный летательный аппарат, а затем израильские ВВС нанесли несколько ударов по позициям иранских войск на сирийской территории.

Во время этого налета сирийское командование активизировало системы противовоздушной обороны и как минимум один израильский самолет был сбит. Летчик успел катапультироваться.

После этого израильские ВВС нанесли авиаудары по 12 целям на территории Сирии. При этом израильские боевые самолеты столкнулись с мощным огнем сирийских систем ПВО.